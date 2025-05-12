Российские хакеры взломали программу по управлению беспилотниками ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились главной секретной разработки — программы «Вираж ПВО». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что программа помогала бойцам координировать работу беспилотников для атак по территории России, а также мониторить воздушное пространство над Украиной. Отмечается, что для реализации этих целей военнослужащие пользовались приложением «Вираж-Планшет».

Помимо этого, с помощью программы ВСУ «подделывали доказательства» об атаках российской стороны для ООН.

«Хакеры из Killnet взломали эту программу и слили софт. Теперь украинским айтишникам придется полностью менять все, делать реконструкцию «Виража ПВО» — на это может уйти до нескольких месяцев», — говорится в сообщении.

Журналисты канала подчеркнули, что на это время украинские военнослужащие останутся «без глаз».

До этого Telegram-канал «Балтийские волки» писал, что военнослужащие 7-го мотострелкового полка группировки войск «Север» обнаружили и поймали в сеть дрон ВСУ.

Ранее появилось видео, где солдат ВС РФ голыми руками поймал дрон ВСУ.