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Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

МО РФ: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом заявило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, ликвидация дрона произошла в 13:30 мск.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате инцидента нет.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении двух дронов над Белгородской областью и еще одного — над Курской.

12 мая стало известно, что российские хакеры взломали программу по управлению беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она помогала военным координировать БПЛА для атак по России, а также мониторить воздушное пространство над Украиной.

Ранее появилось видео, где военнослужащий ВС РФ голыми руками поймал дрон ВСУ.

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