В южной части Донецкой народной республики десять бойцов 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

По информации агентства, украинские военнослужащие капитулировали во время активных боевых действий, проходивших на нескольких укрепленных позициях. Российские военные, по данным источника, предоставили пленным необходимую поддержку и обеспечили их безопасность.

До этого ТАСС писал, что некоторые пленные бойцы ВСУ, сдавшиеся на Сумском направлении, хотели бы остаться в России. По словам источника агентства, бойцы уверены, что в случае проведения референдумов на Украине границы РФ могли бы расшириться. Источник отметил, что некоторые из женщин, которые связывались с российскими силовиками через бот, просили не возвращать солдат обратно, поскольку их могут снова мобилизовать.

11 мая пленный военный ВСУ рассказал, что родственники мобилизованных украинцев и подлежащие призыву граждане поджигали отделения и транспорт территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). По его словам, делали они это в знак протеста.

Ранее пленный ВСУ заявил, что Запад «кинул» Украину.