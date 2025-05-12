Страны Европы затягивают конфликт на Украине, чтобы заработать на боевых действиях. Об этом заявил РИА Новости взятый в плен бойцами 83-й бригады ВДВ РФ украинский военный.

По его словам, Европа будет тянуть до последнего, потому что война — это всегда деньги. Пленный боец отметил, что и США получают прибыль благодаря конфликту на Украине.

«Наша верхушка (украинское правительство . — «Газета.Ru»), более чем уверен, на этом деньги зарабатывает. А страдают кто? Обычные работяги, которые такие деньги никогда и не увидят», — высказался он.

11 мая пленный военный ВСУ рассказал, что родственники мобилизованных украинцев и подлежащие призыву граждане поджигали отделения и транспорт территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). По его словам, делали они это в знак протеста.

До этого украинские пленные заявили о желании мстить сотрудникам ТЦК, которые отправили их на фронт.

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