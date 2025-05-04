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Силовики заявили, что некоторые пленные бойцы ВСУ хотят остаться в России

ТАСС: некоторые пленные ВСУ с Сумского направления хотели бы остаться в России
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Anatolii Stepanov/Reuters

Некоторые пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшиеся на Сумском направлении, хотели бы остаться в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям», — заявил источник агентства.

По его словам, некоторые пленные бойцы уверены, что в случае проведения референдумов на Украине границы РФ могли бы расшириться. Источник отметил, что некоторые из женщин, которые связывались с российскими силовиками через бот, просили не возвращать солдат обратно, поскольку их могут снова мобилизовать.

До этого украинский солдат Владимир Бережных, взятый в плен в Курской области, заявил, что хотел остаться в России, для этого он переоделся в одежду местных жителей и притворился гражданским, но выдал себя натовскими берцами.

По словам солдата, он хотел найти себе женщину и остаться жить в России, потому что на родине его судьба не сложилась. Военный добавил, что российские военные взяли его во время похода за сигаретами.

Ранее подполье сообщило об ударе по планировавшим проникнуть в Брянскую область военным ВСУ.

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