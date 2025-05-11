Пленный боец ВСУ рассказал, как родственники мобилизованных поджигали военкоматы

Родственники мобилизованных украинцев и подлежащие призыву граждане поджигали отделения и транспорт территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У кого-то забрали там брата или еще кого-то, они, так сказать, в знак протеста поджигали [ТЦК], но у нас по факту, я говорю за Киев, опять-таки за свой район, ну, таких случаев было не особо много. Не знаю, как там в городах, в которых реально зверствует ТЦК», — сказал украинский пленный.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде призвали ликвидировать ТЦК.