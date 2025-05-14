В Орловской области объявили авиационную опасность

В МЧС сообщили о ракетной опасности в Орловской области

Авиационную опасность объявили на территории Орловской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

В официальных каналах региональных властей информации о ракетной опасности на данный момент нет.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский регион. В Запорожской области при обстреле города Токмака поврежден жилой дом. Информации о пострадавших не поступало.

Регион постоянно подвергается атакам со стороны украинской армии. От регулярных обстрелов страдают местные жители. Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии город Каменку-Днепровскую. В результате атаки были обесточены 1152 абонента. Более того, было зафиксировано не менее пяти взрывов.

Ранее в Курской области врачи прооперировали девочку, пострадавшую при атаке дрона.