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Около тысячи человек остались без света после обстрела ВСУ Запорожской области

Балицкий: тысяча человек осталась без света из-за обстрела Каменки-Днепровской
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украинская армия обстреляла из артиллерии Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Без света остались более тысячи абонентов, об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он уточняет, что в результате обстрела обесточено 1152 абонента. Зафиксировано не менее пяти взрывов, подчеркнул глава региона.

«Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — написал Балицкий.

До этого глава региона сообщил о том, что украинские войска ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области.

23 марта замгубернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по местной электроподстанции. В результате атаки без света остались 11 тысяч абонентов.

В свою очередь Балицкий отметил, что эта атака показывает нежелание киевских властей вести мирные переговоры.

Ранее в Запорожской области школьный автобус подвергся атаке БПЛА.

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