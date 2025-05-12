В Курской области врачи прооперировали девочку, пострадавшую при атаке дрона

В Курской области врачи прооперировали пятилетнюю девочку, пострадавшую в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врачи региональной детской клинической больницы успешно провели операцию по удалению осколков в поясничной области, сейчас состояние девочки средней степени тяжести, но стабильное, рассказал он.

За ребенком установлен весь необходимый уход, подчеркнул Хинштейн. Кроме того, была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром, добавил врио губернатора.

Накануне Хинштейн сообщил, что в поселке Хомутовка Хомутовского района дрон Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В результате удара девочка получила травмы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.