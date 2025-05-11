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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В четырех областях Украины введен режим воздушной тревоги. Данная информация появилась на официальном сайте для оповещения граждан.

Сигналы тревоги звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

На прошлой неделе в Киеве и его окрестностях произошли мощные взрывы. Сообщалось, что украинскую столицу атаковали дроны. В результате одной из атак загорелся жилой многоэтажный дом, а обломки беспилотников упали в Шевченковском, Оболонском и Святошинском районах города.

Российские военные начали проводить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки на Крымский мост. С тех пор воздушные тревоги регулярно звучат в разных регионах Украины, иногда охватывая всю страну. Представители Минобороны РФ утверждают, что атакам подвергаются объекты в сферах энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в центральной Украине произошли взрывы.

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