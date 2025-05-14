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Финляндия перейдет на другую ширину ж/д колеи ради военной мобильности

Yle: Финляндия решила перейти на стандартную ширину ж/д колеи 1435 мм
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Depositphotos

Финляндия решила перейти на стандартную ширину железнодорожной колеи для военной мобильности. Об этом пишет Yle со ссылкой на финского министра транспорта и связи Лулу Ранне.

Планируется сузить ширину колеи до 1435 мм. Правительство должно принять решение по данному вопросу до 2027 года, после чего начнутся строительные работы.

«Это не просто финский вопрос, а совместный проект всей Европы и НАТО», — отметила Ранне.

Отмечается, что ЕС может поддержать данный проект и профинансировать строительство примерно на 30%.

До этого сообщалось, что пограничная охрана Финляндии создает новую систему радионаблюдения для восточной границы и акваторий, которая будет установлена на новых разведывательных самолетах и кораблях. Благодаря внедрению нововведений пограничники смогут определять местоположение и источники радиочастотного излучения.

16 апреля сообщалось, что правительство Финляндии оставило границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что Финляндия построит ледоколы для осуществления арктических амбиций США.

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