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Житель Белгородской области пострадал во время обстрела ВСУ

Гладков: в результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель
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«Газета.Ru»

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен еще один мирный житель Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Богун-Городок Борисовского района от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина», — рассказал он.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Накануне днем село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ, в результате чего мирная жительница получила ранение. Также в результате атаки украинских войск частное домовладение получило повреждения.

До этого губернатор сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки нанесли удары по 33 населенным пунктам в Белгородской области. Так, в Грайворонском муниципальном округе село Сподарюшино подверглось атакам с применением четырех боеприпасов.

Ранее Гладков передал оборудованные РЭБ бронемобили в Шебекино и Белгородский район.

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