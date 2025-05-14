Житель Белгородской области пострадал во время обстрела ВСУ

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен еще один мирный житель Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Богун-Городок Борисовского района от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина», — рассказал он.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Накануне днем село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ, в результате чего мирная жительница получила ранение. Также в результате атаки украинских войск частное домовладение получило повреждения.

До этого губернатор сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки нанесли удары по 33 населенным пунктам в Белгородской области. Так, в Грайворонском муниципальном округе село Сподарюшино подверглось атакам с применением четырех боеприпасов.

Ранее Гладков передал оборудованные РЭБ бронемобили в Шебекино и Белгородский район.