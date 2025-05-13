ВСУ за сутки атаковали более 30 населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 33 населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей стал город Белгород. Местные системы противовоздушной обороны сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над населенным пунктом.

«Предварительно, последствий нет», — говорится в заявлении.

Также атакам дронов подверглись три населенных пункта в Белгородской области. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) здесь были повреждены три частных дома и один объект торговли.

Украинские бойцы выпустили три боеприпаса и семь беспилотников по Валуйскому муниципальному округу. Они нанесли удары по семи населенным пунктам, при этом удалось обойтись без пострадавших и разрушений.

«В Волоконовском районе по селам Борисовка, Тишанка и хутору Старый выпущено четыре артиллерийских снаряда <...> и совершены атаки трех беспилотников, один из которых сбит», — отметил Гладков.

Он добавил, что целью стали и три населенных пункта в Грайворонском муниципальном округе. В частности, село Сподарюшино подверглось атакам с применением четырех боеприпасов. Кроме того, на хутор Масычево и поселок Чапаевский при помощи БПЛА были сброшены взрывные устройства. В результате один автомобиль полностью сгорел, еще пять машин и трактор получили повреждения. Более того, военные ВСУ нанесли урон четырем частным домовладениям.

«В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка и Поповка подверглись 19 обстрелам, в ходе которых выпущено 83 боеприпаса, и атакованы 13 беспилотниками», — подчеркивается в публикации.

По словам губернатора, украинские солдаты атаковали 11 населенных пунктов в Шебекинском муниципальном округе. В том числе целью стал город Шебекино.

Всего по этому району выпустили 10 снарядов и 38 дронов. После ударов здесь выявили повреждения двух автомобилей и трех частных домовладений, уточнил Гладков.

Ранее в Белгородской области во время атаки со стороны ВСУ пострадал мирный житель.