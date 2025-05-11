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Гладков передал оборудованные РЭБ бронемобили в Шебекино и Белгородский район

Гладков передал два оборудованных РЭБ бронемобиля в обстреливаемые районы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал два оборудованных средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) бронемобиля администрации регулярно обстреливаемых Вооруженными силами Украины Белгородского района и Шебекинского городского округа. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Общаясь с персоналом, чиновник подчеркнул, что все его коллеги, использовавшие бронированные машины, выжили. Также он призвал районных сотрудников соблюдать правила эксплуатации бронемобилей с учетом ускоренного в разы износа некоторых компонентов переданной техники.

До этого житель Белгородской области пострадал при ударе дрона по автомобилю.

Водителя с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. Мужчину доставили в областную клиническую больницу. Его машина полностью сгорела после удара дрона.

Ранее Гладков сообщил о 167 ударах ВСУ по региону за сутки.

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