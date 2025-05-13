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Жительница Белгородской области была ранена при обстреле ВСУ

Гладков: жительница села Новая Таволжанка пострадала при обстреле ВСУ
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Telegram-канал Настоящий Гладков

Село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ, в результате чего мирная жительница получила ранение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, пострадавшую с осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Позже ее переведут в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Также в результате атаки украинских войск частное домовладение получило повреждения. Информация о других последствиях уточняется, отметил Гладков.

До этого губернатор сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки нанесли удары по 33 населенным пунктам в Белгородской области. Так, в Грайворонском муниципальном округе село Сподарюшино подверглось атакам с применением четырех боеприпасов. На хутор Масычево и поселок Чапаевский при помощи дронов были сброшены взрывные устройства. В результате один автомобиль полностью сгорел, еще пять машин и трактор получили повреждения. Кроме того, украинские военные нанесли урон четырем частным домовладениям.

Ранее подросток пострадал при ударе БПЛА по движущемуся автомобилю под Белгородом.

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