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Раскрыта экипировка северокорейских солдат в России

Бойцы КНДР в Курской области использовали АК-12 и бронежилеты Модуль-Кокон
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Telegram-канал Гармаев Александр

Солдаты Корейской народной армии, которые помогали Вооруженным силам РФ в Курской области, использовали российские автоматы АК-12 и бронежилеты «Модуль-Кокон». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обзор».

Также северокорейские военные использовали комплекты полевого обмундирования ВКПО 2.1 и ВКПО 3.1, защитные шлемы MICH2000 и бронежилеты с уровнем защиты Бр4. Военнослужащие из КНДР получили автоматы Калашникова АК-12 образца 2021 года и аптечки АППИ-7 и АППИ-8.

Президент России Владимир Путин заявлял, что военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики проявили профессионализм и мужество в ходе операции по освобождению Курской области. 28 апреля президент России поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. По его словам, «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов».

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.

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