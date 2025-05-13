В СВР заявили, что Украина хочет обменять жителей Курской области на бойцов «Азова»

Украина рассматривает вариант обмена вывезенных в страну жителей Курской области на бойцов «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ, передает РИА Новости.

«В окружении [президента Украины] В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян «ценным активом», в обмен на который можно требовать у Москвы «чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные». Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона «Азов», которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений», — говорится в заявлении СВР.

7 мая уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что провела тяжелые переговоры о возвращении жителей Курской области из украинского города Сумы.

По ее словам, украинская сторона хочет обменять россиян на своих граждан, которые были задержаны в РФ по обвинению в пособничестве терроризму.

Ранее в Курскую область с украинской территории вернулись 25 граждан.