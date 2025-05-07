Москалькова провела тяжелые переговоры о возвращении жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на украинско-белорусской границе провела тяжелые переговоры о возвращении жителей Курской области из украинского города Сумы. Ее слова передает ТАСС.
Она рассказала, что ночью вернулась с украинско-белорусской границы, где состоялся обмен пленными.
«Вчера были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся [удержании] в заложниках жителей Курской области», — добавила Москалькова.
В конце апреля омбудсмен заявила, что украинская сторона затягивает диалог по возвращению в Россию 53 жителей Курской области.
23 апреля Москалькова сообщала, что украинские власти пока не дали положительного ответа по данному вопросу. Она отметила, что диалог с Международным комитетом Красного Креста и украинскими властями ведется ежедневно.
Ранее РИА Новости заявляло, что вывезенным ВСУ жителям Курской области не позволяли смотреть новости.