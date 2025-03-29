В Курскую область доставили возвращенных с Украины жителей

Двадцать пять жителей приграничных районов Курской области, ранее насильственно вывезенных украинскими военными в Сумы, возвращены на родину. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«На родную землю вернулись двадцать пять жителей нашего приграничья, которых украинские боевики вывезли в Сумы. Сейчас их жизни ничего не угрожает», — говорится в посте главы региона.

Семь человек были госпитализированы в Курскую областную больницу, трое находятся под наблюдением врачей в Брянской области, еще двое получили медицинскую помощь в пути. Тринадцать человек встретил лично Хинштейн.

Большинство возвращенцев — пожилые люди, самой старшей из которых 92 года. Часть жителей забрали родственники, остальные размещены в пунктах временного размещения, где им оказывается медицинская, психологическая и юридическая помощь. Каждый получил сертификат на 30 тысяч рублей для приобретения необходимых вещей.

Новость дополняется.