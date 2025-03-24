Разработан уникальный метод восстановления участников операции «Поток»

Медики передового госпиталя спецназа «Ахмат» Минобороны РФ создали уникальный метод лечения бойцов, пострадавших во время операции «Поток» в Судже. Об этом ТАСС сообщил врач госпиталя с позывным «Совесть».
«Бойцы столкнулись с гипоксией и отравлением неизвестными газами в подземных коммуникациях. Мы разработали комплексную дезинтоксикацию и очистку легких от микрочастиц, чтобы предотвратить долгосрочные последствия», — пояснил медик.
По его словам, метод включает разжижение мокроты для вывода токсинов и частиц.
«Совесть» отметил, что все пациенты успешно восстанавливаются.
«Такие случаи — новое явление в медицине. Наш опыт станет ценным для будущих поколений врачей», — сказал он.
В операции по проникновению в тыл ВСУ по подземному газопроводу участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей 14 км и шесть суток провели без воды и достаточного количества кислорода. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам.
Ранее сообщалось, что в операции «Поток» под Суджей участвовал священник.