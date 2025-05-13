Минобороны: силы ПВО РФ за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, был уничтожен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Также в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по военным объектам на Украине, включая цех сборки самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана».

13 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области. По его словам, цель находилась в административном центре региона.

До этого на Красноармейском направлении был ликвидирован женский расчет операторов дронов ВСУ. Как рассказал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе ВС РФ с позывным «Алекс», на данном участке фронта действовал целый батальон украинских войск, состоявший из женщин-операторов беспилотников. Его уничтожили в ходе штурмовой операции.

Ранее военные корреспонденты обнародовали видео удара ФАБ-3000 по месту скопления ВСУ в Курской области.