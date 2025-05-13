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ВС РФ ударили по цеху сборки украинских самоходных артиллерийских установок

Минобороны РФ: российские бойцы поразили цех сборки украинских САУ «Богдана»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по военным объектам на Украине, включая цех сборки самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что в соответствующих операциях приняли участие артиллерийские расчеты и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ. Также к работе привлекли ракетные войска и расчеты ударных беспилотников.

«Поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») и иностранных наемников в 132 районах», — рассказали в ведомстве.

13 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области. По его словам, цель находилась в административном центре региона.

До этого на Красноармейском направлении был ликвидирован женский расчет операторов дронов ВСУ. Как рассказал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе ВС РФ с позывным «Алекс», на данном участке фронта действовал целый батальон украинских войск, состоявший из женщин-операторов беспилотников. Его уничтожили в ходе штурмовой операции.

Ранее военные корреспонденты обнародовали видео удара ФАБ-3000 по месту скопления ВСУ в Курской области.

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