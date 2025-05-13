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США едва не потеряли несколько истребителей во время операции против хуситов

NYT: США едва не потеряли несколько F-16 и один F-35 в ходе операции против хуситов
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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

США могли лишиться нескольких истребителей F-16 и одного F-35 в ходе операции против шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает РИА Новости.

«За эти первые 30 дней хуситы сбили семь американских дронов MQ-9, стоимость каждого из которых составляет около 30 миллионов долларов, ограничив способность Центрального командования отслеживать и наносить удары по группировке боевиков. Несколько американских самолетов F-16 и один истребитель F-35 чуть не были сбиты ПВО хуситов, что сделало реальной вероятность потерь среди американцев», — говорится в материале.

6 мая американский президент Дональд Трамп объявил о капитуляции хуситов.

По его словам, хуситы капитулировали и дали понять, что «больше не будут подрывать корабли».

NYT писала, что 30-дневная кампания против мятежного движения обошлась США в $1 млрд и не принесла военного превосходства.

Ранее американский истребитель упал с авианосца в Красное море.

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