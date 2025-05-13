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В США раскрыли, почему Трамп прекратил бомбардировки Йемена

NYT: Трамп прекратил удары по Йемену из-за провала стратегии и угрозы потерь
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп прекратил бомбардировки Йемена после 30 дней кампании, которая обошлась США в $1 млрд и не принесла военного превосходства. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на внутренний отчет Пентагона и переговоры с союзниками.

Согласно документу, американские ВВС не смогли обеспечить господство в воздухе: хуситы сбивали беспилотники с «беспрецедентной частотой», а попытки уничтожить их инфраструктуру высокоточными боеприпасами провалились. Угрозу усилили инциденты, когда повстанцы едва не поразили истребители F-16 и F-35, что повысило риски эскалации с Ираном.

Оман выступил посредником, предложив Вашингтону выход из конфликта в обмен на прямые переговоры с Йеменом без участия Израиля. Трамп согласился, несмотря на давление Саудовской Аравии, требовавшей ликвидации 12 лидеров «Ансар Аллах». Ни одна из этих целей не была достигнута.

6 мая Трамп заявил, что американские войска прекратят удары по хуситам. По словам американского лидера, хуситы «капитулировали» и дали понять, что «больше не будут подрывать корабли».

Ранее американский истребитель упал с авианосца в Красное море.

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Удары США по хуситам
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