В Минобороны рассказали о работе ПВО в Белгородской области и в Крыму

МО: силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Белгородской области и в Крыму

Силы противовоздушной обороны российской армии уничтожили три украинских БПЛА в Белгородской области и в Крыму. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства обороны России.

«С 8:20 до 11:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым», — сообщили в Минобороны.

До этого асфальтобетонный завод в городе Луганске подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным правительства ЛНР, в результате атаки повреждения получили несколько гражданских автомобилей и административное здание предприятия. Также обломки БПЛА упали недалеко от частного сектора.

Также 9 мая украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в городе Кременная, расположенном в ЛНР.

Ранее бойцы ВСУ дважды за сутки нанесли удары по одному из городов в ЛНР.