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Мирошник заявил об атаке ВСУ на авто в Кременной

Мирошник заявил, что ВСУ 9 мая атаковали беспилотником авто в Кременной
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинский беспилотник 9 мая атаковал гражданский автомобиль в городе Кременная ЛНР. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Атака беспилотника на гражданский транспорт произошла в районе 20:00 9 мая на улице Школьной в районе городского кладбища, рассказал он.

Водитель в результате атаки получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было около 40 лет. Пострадавшего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

10 мая министерство обороны России заявило, что зафиксировало более девяти тысяч случаев нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, по всей линии боевого соприкосновения украинские военные совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций российских войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня.

Кроме того, со стороны Украины были осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотников.

Ранее в Кремле осудили атаку ВСУ на Белгород.

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