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Украинские военные атаковали Луганск с помощью БПЛА

Правительство ЛНР: дроны ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
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Telegram-канал «Правительство ЛНР»

Асфальтобетонный завод в городе Луганске подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба правительства Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что рано утром бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью трех дронов самолетного типа нанесли удары по предприятию. Из-за этого на производственной площадке произошло возгорание.

«Спустя менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ (асфальтобетонного завода — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

По данным правительства ЛНР, в результате атаки повреждения получили несколько гражданских автомобилей и административное здание предприятия. Также обломки БПЛА упали недалеко от частного сектора. При этом к текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

9 мая украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в городе Кременная, расположенном в ЛНР. Как рассказал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, из-за действий ВСУ водитель и пассажир транспортного средства получили серьезные ранения. Первого спасти не удалось, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее бойцы ВСУ дважды за сутки нанесли удары по одному из городов в ЛНР.

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