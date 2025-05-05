ВСУ дважды за сутки обстреляли город в ЛНР

ВСУ нанесли удар по мусоровозу и экипажу МЧС в Кременной

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды за сутки ударили по городу Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Кременского муниципального округа.

По данным администрации, один из ударов был нанесен FPV-дроном по мусоровозу, который готовился к выезду. В результате повреждения получили сама техника и гражданский автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы.

«Спустя всего 20 минут последовал повторный удар, нацеленный уже на экипаж МЧС, прибывший для ликвидации последствий первого обстрела», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в результате ударов никто не пострадал.

В марте беспилотник-камикадзе атаковал рабочих в ЛНР, когда те разгружали стройматериалы в Кременной. На месте находился замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев, он не пострадал. Однако тяжелые ранения получил водитель машины — его доставили в реанимацию.

Ранее эксперт объяснил причину активизации ВСУ у Кременной.