Губернатор Брянской области сообщил о сбитом за ночь беспилотнике

За ночь средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Брянской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Накануне Богомаз сообщил, что двое мирных жителей получили осколочные ранения в результате детонации взрывного устройства ВСУ. По его словам, взрывное устройство сдетонировало на автодороге Суземка-Страчово.

До этого сотрудник сельской администрации в Брянской области получил ранения из-за атаки дрона. Мужчина выехал к местным жителям после налета дронов, и во время поездки его автомобиль был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины. Он получил минно-взрывные травмы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.