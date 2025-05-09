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В Брянской области сотрудник сельской администрации получил травмы из-за атаки дрона

В Брянской области из-за атаки дрона пострадал сотрудник сельской администрации
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«Газета.Ru»

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал сотрудник Понуровской сельской администрации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Мужчина выехал к местным жителям после налета дронов, и во время поездки его автомобиль был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины, отметил глава региона. В результате удара чиновник получил минно-взрывные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу, добавил Богомаз.

Накануне украинские военные атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района в Брянской области. По словам Богомаза, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме оценили активность ВСУ после начала объявленного Путиным перемирия.

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Атаки БПЛА на Россию
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