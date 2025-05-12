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В Брянской области двое местных жителей получили ранения

Богомаз: местные жители была ранены из-за детонации взрывного устройства ВСУ
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что двое мирных жителей получили осколочные ранения в результате детонации взрывного устройства ВСУ.

По его словам, взрывное устройство сдетонировало на автодороге Суземка-Страчово.

«Осколочные ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя. Мужчина и женщина оперативно доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — поделился глава региона.

Богомаз также призвал местных жителей соблюдать меры осторожности.

До этого сотрудник сельской администрации в Брянской области получил ранения из-за атаки дрона.

Мужчина выехал к местным жителям после налета дронов, и во время поездки его автомобиль был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины. В результате он получил минно-взрывные травмы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме оценили активность ВСУ после начала объявленного Путиным перемирия.

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