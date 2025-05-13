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Медики Триполи подготовились к ЧС в связи со столкновениями в городе

Служба неотложной помощи в Триполи объявила режим повышенной готовности
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Hazem Ahmed/AP

Служба неотложной помощи в столице Ливии объявила режим повышенной готовности. Об этом сообщает Al Wasat.

В публикации отмечается, что специалисты подготовили несколько машин скорой помощи и медицинских бригад на случай возникновения чрезвычайной ситуации в связи со вспыхнувшими столкновениями.

Представители службы попросили жителей города оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

До этого сообщалось, что ожесточенные столкновения начались в столице Ливии.

В МВД страны подчеркнули, что в городе происходят столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности.

Подчеркивается, что столкновения вспыхнули после нападения на главу аппарата Абдельгани аль-Кикли.

Позднее стало известно, что международный аэропорт Митига, расположенный в столице Ливии Триполи, временно приостановил свою деятельность. Все запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

Ранее сообщалось, что Россия может перебросить военных из Сирии в Ливию.

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