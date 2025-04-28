Украинский военнопленный сообщил о наборе женщин в ряды ВСУ

Пленный ВСУ рассказал о наборе на контракт до 30 женщин из тюрем на Украине

Украинский военнопленный Руслан Рошва рассказал о наборе на контракт женщин из тюрем на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«В последнее время берут всех. <...> Чуть больше 20 человек, до 30 контрактников — женщин забрали с зоны и начали обучать», — поделился военнопленный.

Рошва добавил, что инструкторы могут допускать издевательства над женщинами во время обучения. В качестве примера он рассказал о ситуации, когда женщин за провинность отправили на полосу [препятствий] в 5:00 часов утра, не дав им собраться.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что украинский ТЦК пытается отыскать российского космонавта Алексея Зубрицкого, чтобы отправить его на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), но не может его найти, потому что мужчина находится в на Международной космической станции (МКС).

По данным канала, Зубрицкий — в прошлом военный летчик ВВС Украины, в 2013 году был направлен в авиационное звено 204-й Севастопольской бригады. После воссоединения Крыма с Россией летчик перешел на службу в ВС РФ.

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