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На оружейном заводе в Польше произошел взрыв

RMF24: на оружейном заводе в Польше произошел взрыв

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Shutterstock

В Польше произошел взрыв на оружейном заводе Меско в городе Скаржиско-Каменна. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По данным радиостанции, один человек получил ранения. После взрыва начался пожар.

«У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад», — поделилась директор завода Эльжбета Сренявска.

Отмечается, что на месте ЧП работают пожарные и полицейские.

До этого эстонское издание Postimees сообщало, что в столице Эстонии, Таллине, произошел взрыв в порту. Инцидент произошел на улице Ныльва в районе Пыхья-Таллин. Взрыв произошел после того, как загорелась цистерна с авиационным топливом. В результате случившегося пострадал работник порта, его увезли в больницу.

Местных жителей попросили не покидать свои дома.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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