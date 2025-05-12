В США заметили изменение отношения к украинцам в Польше

AP: в Польше заметно выросла усталость от помощи беженцам с Украины

В момент начала конфликта на Украине Польша оказалась одной из самых лояльных к республике стран, став не только логистической артерией, но и «образцом человеческой солидарности», однако спустя три года ситуация изменилась. Об этом пишет Associated Press.

В материале отмечается, что Варшава остается одним из самых верных союзников Украины и центром поставок западного оружия, но среди населения тон по отношению к украинцам изменился.

«В то время как Польша готовится к президентским выборам, которые состоятся 18 мая, а второй тур запланирован на 1 июня, растущая усталость от помощи украинцам стала настолько заметной, что некоторые кандидаты посчитали, что они могут получить больше голосов, пообещав меньше помощи украинцам», — говорится в тексте.

Многие кандидаты в президенты, среди которых Кароль Навроцкий, Славомир Ментцен и Гжегож Браун, разыгрывают антиукраинскую карту, чтобы заручиться поддержкой населения.

AP также приводит данные соцопроса, согласно которым поддержка помощи украинцам снизилась с 94% в феврале 2022 года до 57% в декабре 2024 года.

Ранее кандидат в президенты Польши сорвал с мэрии флаг Украины.