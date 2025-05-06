Украинские солдаты, взятые в плен российскими войсками, рассказали, что собираются мстить сотрудникам ТЦК (аналог военкомата на Украине), которые отправили их на фронт. Об этом ТАСС рассказали источники в силовых структурах РФ.

«Когда пленных просишь прокомментировать свое отношение к ТЦК, они не могут без мата высказаться о тех, кто их мобилизовал. Некоторые специально нашли домашние адреса «людоловов» и без стеснения говорят, что первым делом в случае обмена придут «в гости» к работникам бывших военкоматов», — сообщили источники ТАСС.

Уточняется, что большинство попавших в плен украинских солдат выразили ненависть к ТЦК, Владимиру Зеленскому и украинской власти. Так, в начале мая на сумском направлении добровольно сдалась в плен сразу группа украинских солдат.

До этого в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что всех здоровых сотрудников территориальных центров комплектации, не имеющих боевой опыт, отправят на фронт.

Ранее пленный украинский военком посоветовал бойцам ВСУ сдаваться.