Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские пленные рассказали о ненависти и желании мстить сотрудникам ТЦК

ТАСС: украинские пленные собираются мстить сотрудникам ТЦК
close
Shutterstock

Украинские солдаты, взятые в плен российскими войсками, рассказали, что собираются мстить сотрудникам ТЦК (аналог военкомата на Украине), которые отправили их на фронт. Об этом ТАСС рассказали источники в силовых структурах РФ.

«Когда пленных просишь прокомментировать свое отношение к ТЦК, они не могут без мата высказаться о тех, кто их мобилизовал. Некоторые специально нашли домашние адреса «людоловов» и без стеснения говорят, что первым делом в случае обмена придут «в гости» к работникам бывших военкоматов», — сообщили источники ТАСС.

Уточняется, что большинство попавших в плен украинских солдат выразили ненависть к ТЦК, Владимиру Зеленскому и украинской власти. Так, в начале мая на сумском направлении добровольно сдалась в плен сразу группа украинских солдат.

До этого в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что всех здоровых сотрудников территориальных центров комплектации, не имеющих боевой опыт, отправят на фронт.

Ранее пленный украинский военком посоветовал бойцам ВСУ сдаваться.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами