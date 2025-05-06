Российские военные освободили населенный пункт в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лысовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в ходе наступательных действий бойцы ВС РФ нанесли поражение трем механизированным, двум штурмовым бригадам украинской стороны, а также солдатам морской пехоты и национальной гвардии ВСУ возле населенных пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка.

«Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

Помимо этого, армия Украины потеряла в бою артиллерийскую установку «Braveheart» британского производства и «Caesar» французского производства.

До этого Минобороны РФ заявляло, что ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта. При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях в Богатыре и давлении ВС РФ на Красноармейском направлении.

Ранее политолог назвал причину атак ВСУ на Курскую область.