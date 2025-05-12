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В ДНР рассказали об успехе ВС РФ на двух направлениях

Кимаковский: наступление ВС РФ идет по двум направлениям от Часова Яра
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Наступление Вооруженных сил (ВС) России идет по двум направлениям от Часова Яра — Славянско-Краматорском и Константиновском. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, российские военные за считанные дни освободили карьер возле Григоровки и заняли несколько опорных пунктов противника.

«Уже от Часова Яра идет фактически наступление на два направления: на агломерацию Константиновка и на агломерацию Славянско-Краматорскую», — поделился подробностями Кимаковский.

До этого Игорь Кимаковский сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в мешке между Дзержинском (украинское название — Торецк) и Димитровым (украинский Мирноград) в ДНР.

По его словам, на этом направлении шли ожесточенные бои. Продвижение российских войск фиксировалось в районе населенных пунктов Калиново и Тарасовка. Кимаковский сообщил, что ВС РФ фактически с юга выдавливают противника на север.

13 апреля стало известно, что войска РФ взяли под контроль поселок Калиново и завершили его зачистку от ВСУ.

Ранее российские военные предотвратили попытку ВСУ зайти во фланг в ДНР.

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