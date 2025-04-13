Российские войска взяли под контроль поселок в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Калиново в Донецкой народной республике (ДНР) и завершили его зачистку. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Армия России подняла флаг, освободив Калиново. Бойцы 242 полка в ходе наступления на Очеретинском участке подняли флаг России», — говорится в публикации.

Это произошло в результате наступления на участке между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Дзержинском (украинское название — Торецк). Военкоры добавили, что украинские военные аналитики, в том числе и DeepState, накануне подтвердили потерю Калиново.

10 апреля советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины оказались в мешке между Дзержинском и Димитровым (украинское название — Мирноград).

4 апреля в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российским военным удалось взять под контроль шесть населенных пунктов в ДНР. По данным ведомства, войска Вооруженных сил РФ вошли в Розовку и Успеновку. Кроме того, в этом регионе российские войска взяли под контроль Пантелеймоновка, Запорожье, а также Разлив и Веселое.

Ранее в Британии заявили о «критическом моменте» для Украины в конфликте.