Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые противопехотные мины на Сумском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Согласно публикации, мина, о которой идет речь, визуально похожа на советскую противотанковую мину ПТМ-3, только уменьшенную в размере. Предполагается, что данный вид оружия украинские войска получили от стран Запада, которые в конце 2024 года объявили о передаче противопехотных мин для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Telegram-канала, ВСУ начали забрасывать этими минами передовые позиции, как ранее обстреливали гражданские объекты фугасными минами «Лепесток».

30 апреля «Российская газета» писала, что на вооружение ВСУ поступили реактивные системы залпового огня неизвестной модели, которые внешне похожи на установки китайского производства Type 63.

9 мая замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что стране пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Она подчеркнула, что Киев является участником конвенции с 2006 года. По ее мнению, пришло время поддержать настойчивые просьбы украинских военных и предпринять шаги для выхода страны из соглашения.

Ранее в Британии сообщили о муляжах, которые используют ВСУ вместо настоящей техники.