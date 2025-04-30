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ВСУ получили новое вооружение

«Российская газета»: на вооружении ВС Украины заметили неизвестную РСЗО
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Anatolii Stepanov/Reuters

На вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступили реактивные системы залпового огня (РСЗО) неизвестной модели, которые внешне похожи на установки китайского производства Type 63. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

На фотографии с установкой можно увидеть три ряда направляющих и рукоятку для наводки РСЗО, похожую на деталь Type 63.

Базовую модель Type 63 разработали в Китае в 1960-е годы. Модификации РСЗО выпускали в Северной Корее, Иране, Египте, Турции и Азербайджане. Type 63 находится на вооружении армий более десяти стран.

До этого сообщалось, что ВСУ впервые использовали беспилотник А-22 «Лисица» в качестве бомбардировщика во время атаки на Елабугу в Татарстане. Дрон сбросил 100-килограммовую авиабомбу ФАБ-100 на территорию одного из промышленных предприятий, однако боеприпас не сработал.

Ранее Германия передала Украине более 200 беспилотников и тысячи единиц оружия.

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