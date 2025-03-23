ВСУ ночью атаковали Россию 59 беспилотниками. Военная операция, день 1124-й

СК располагает данными о расстрелах мирных жителей, мародерстве и поджогах жилых домов украинскими военными в Судже, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Для эвакуированных жителей Краснояружского района подготовили и выдали 2,5 тысячи продуктовых наборов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Для тех сел Ракитянского района, которые сейчас временно отселили, таких как, например, Илек-Кошары, продукты оплатили, формируем продуктовые наборы и уже со второй половины понедельника начнем раздавать тем, кто находится вне пунктов временного размещения. Вся подробная информация у главы Климова Анатолия Викторовича. Здесь задача органов власти, конечно, информацию эту довести», — отметил губернатор.
Президент Чехии Петр Павел заявил о готовности отправить своих военных в составе миротворческого контингента на Украину.
«Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них», — уточнил он.
❗️ Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Военные занимаются выполнением поставленных боевых задач, добавил он.
«Задача органов государственной и муниципальной власти — спасение жизни людей. Большую часть практически уже вывезли. К сожалению, есть случаи, когда люди по полям возвращаются в свои дома. Тоже понимаем их, потому что нужно покормить кур, кроликов и другую живность <…> но, дорогие друзья, нужно четко понимать, что на кон мы ставим — жизнь людей или животных <…> Прошу каждого не рисковать своей жизнью и жизнью своих близких. Надо выполнять те задачи, которые ставят органы муниципальной власти. Все находятся круглосуточно на своих местах», — отметил глава региона.
Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — уточнил он.
Жилое здание и автомобиль получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Саратове и Волгограде. С 06:30 воздушные гавани работают в обычном режиме.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Волгоград. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавили в ведомстве.
❗️ Человек погиб в результате атаки БПЛА на автомобиль на трассе Морозовск — Цимлянск, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — уточнил он.
⚡️ Средства ПВО уничтожили 59 украинских дронов минувшей ночью, сообщило Минобороны. Над Ростовской областью сбили 29 беспилотников, над Астраханской — 20, по три БПЛА уничтожили в Воронежской и Волгоградской областях, два — в Крыму, еще по одному — в Курской и Саратовской областях.