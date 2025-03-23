ВСУ ночью атаковали Россию 59 беспилотниками. Военная операция, день 1124-й

08:53

❗️ Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Военные занимаются выполнением поставленных боевых задач, добавил он.

«Задача органов государственной и муниципальной власти — спасение жизни людей. Большую часть практически уже вывезли. К сожалению, есть случаи, когда люди по полям возвращаются в свои дома. Тоже понимаем их, потому что нужно покормить кур, кроликов и другую живность <…> но, дорогие друзья, нужно четко понимать, что на кон мы ставим — жизнь людей или животных <…> Прошу каждого не рисковать своей жизнью и жизнью своих близких. Надо выполнять те задачи, которые ставят органы муниципальной власти. Все находятся круглосуточно на своих местах», — отметил глава региона.