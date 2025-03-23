Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

ВСУ ночью атаковали Россию 59 беспилотниками. Военная операция, день 1124-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1124-й день
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников. Дроны ВСУ пытались атаковать восемь российских регионов, больше всего дронов — 29 — сбили в Ростовской области. Утром Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Саратове и Волгограде. Спустя некоторое время воздушные гавани возобновили работу в обычном режиме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:30

09:20

Опасность атаки БПЛА отменили в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

09:10

СК располагает данными о расстрелах мирных жителей, мародерстве и поджогах жилых домов украинскими военными в Судже, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

09:00

Для эвакуированных жителей Краснояружского района подготовили и выдали 2,5 тысячи продуктовых наборов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Для тех сел Ракитянского района, которые сейчас временно отселили, таких как, например, Илек-Кошары, продукты оплатили, формируем продуктовые наборы и уже со второй половины понедельника начнем раздавать тем, кто находится вне пунктов временного размещения. Вся подробная информация у главы Климова Анатолия Викторовича. Здесь задача органов власти, конечно, информацию эту довести», — отметил губернатор.

08:55

Президент Чехии Петр Павел заявил о готовности отправить своих военных в составе миротворческого контингента на Украину.

«Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них», — уточнил он.

08:53

❗️ Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Военные занимаются выполнением поставленных боевых задач, добавил он.

«Задача органов государственной и муниципальной власти — спасение жизни людей. Большую часть практически уже вывезли. К сожалению, есть случаи, когда люди по полям возвращаются в свои дома. Тоже понимаем их, потому что нужно покормить кур, кроликов и другую живность <…> но, дорогие друзья, нужно четко понимать, что на кон мы ставим — жизнь людей или животных <…> Прошу каждого не рисковать своей жизнью и жизнью своих близких. Надо выполнять те задачи, которые ставят органы муниципальной власти. Все находятся круглосуточно на своих местах», — отметил глава региона.

08:45

Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — уточнил он.

08:31

08:19

Жилое здание и автомобиль получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

08:10

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Саратове и Волгограде. С 06:30 воздушные гавани работают в обычном режиме.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Волгоград. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавили в ведомстве.

08:07

❗️ Человек погиб в результате атаки БПЛА на автомобиль на трассе Морозовск — Цимлянск, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — уточнил он.

08:05

⚡️ Средства ПВО уничтожили 59 украинских дронов минувшей ночью, сообщило Минобороны. Над Ростовской областью сбили 29 беспилотников, над Астраханской — 20, по три БПЛА уничтожили в Воронежской и Волгоградской областях, два — в Крыму, еще по одному — в Курской и Саратовской областях.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1124-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Чехия готова отправить войска на Украину, но с нюансом
«Друзей убивать легче всего». Кто стоял за нераскрытым убийством главаря столичной ОПГ?
30 лет назад в Москве убили главаря самой влиятельной банды севера столицы
Стало известно о задержании члена московской ОПГ спустя 17 лет поисков
Журналист посмеялся над принцем Уильямом, покатавшимся на танке у границы России
Стало известно о мародерстве военных ВСУ в Судже
Тренер «Зенита» рассказал, заслужил ли Дзюба стать лучшим бомбардиром в истории сборной России
Россиянин жестоко избил жену на автомойке и заявил, что она упала с лестницы
Новости и материалы
Медведи гуляли по проезжей части в российском регионе и попали на видео
Россия заняла третье место по темпам роста экономики среди стран G20
В воскресенье в Москве ожидается сухая, без осадков погода
СК рассказал о новых преступлениях ВСУ в Судже
В МИД назвали предвзятым приговор россиянину Тордену в Финляндии
Бывшую жену экс-вратаря сборной России обязали выплатить футболисту 59 млн рублей
В МИД РФ отреагировали на удары Украины по энергетическим объектам
Стало известно, сколько командиры ВСУ требуют от солдат за службу в тылу
Американские аналитики обеспокоились словами Суркова о пределах расширения России
В Центробанке назвали три основных типа посредников мошенников
В Липецке подросток «спасал» отца от тюрьмы и отдал мошенникам 300 тыс. рублей
ЦБ предупредил россиян о снижении цен на жилье
В Стамбуле потребовали арестовать более 60 человек по делу мэра
Советник Милея назвал жителей Аргентины единственной проблемой страны
НХЛ вновь обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Вице-премьер Сербии оценил искренность протестующих
Власти объяснили продление ковидных ограничений в Петербурге
В Стерлитамаке мужчина бродил по улице с ножом и перцовкой и кидался на прохожих
Все новости
Подполье Одессы выразило готовность бороться с французскими миротворцами
Задержанный в Москве американец не признал вину в нападении на правоохранителя
Экс-прокурора США нашли мертвой в своей квартире
«Самая болевая точка Горбачева»: как Литву пытались запугать танками
35 лет состоялась попытка силового удержания Литвы в составе СССР
Рурский котел: как американцы форсировали Рейн и взяли в плен 300 тысяч немцев
Операция войск США и Великобритании по захвату Рура началась 80 лет назад
«Злонамеренная ложь»: сотрудников Пентагона проверят на полиграфе из-за скандала с Маском
Bloomberg: Пентагон начал расследование с полиграфом после визита Илона Маска
Путин, Песков, Соловьев, Де Ниро и еще 5 известных людей, работавших в такси
23 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 23 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Стали бы пленными или даже хуже»: ВСУ в Курской области отступают без приказа
Алаудинов: ВС РФ эвакуируют тела украинских бойцов из Курской области
«Симметричный ответ». Россия пригрозила возобновить атаки на энергообъекты Украины
В МИД заявили о праве РФ ответить на украинские атаки на энергообъекты
«Был по-настоящему тронут»: в США рассказали, что Путин подарил Трампу
Художник Сафронов назвал бесценным подаренный Путиным Трампу портрет
«Огромная потеря для нашего кино». Умерла актриса Лариса Голубкина
SHOT: причиной смерти Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей степени
«Чувствуют себя прекрасно». Как обустроились в «Лефортово» террористы из «Крокуса»
СК РФ: спецслужбы недружественной страны стоят за терактом в «Крокусе»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами