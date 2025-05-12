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В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ в зоне действий группировки войск «Днепр»

МО РФ: ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки «Днепр»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 55 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Днепр». Об сообщило министерство обороны РФ в сводке.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские подразделения поразили формирования «двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны» в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области.

Также в ходе боев российские войска «Днепра» уничтожили шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

До этого стало известно о ликвидации реактивной системы залпового огня HIMARS, при помощи которой ВСУ атаковали Курскую область.

Вечером 11 мая врио губернатора области Александр Хинштейн опубликовал видео из Рыльска после ракетного удара.

Ранее бойцов ВСУ на квадроциклах заметили при попытке прорваться в Курскую область.

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