Хинштейн опубликовал видео из Рыльска после ракетного удара

Врио губернатора области Александр Хинштейн подтвердил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску, в результате произошедшего, по предварительным данным, пострадали три человека.

Хинштейн опубликовал видео с места происшествия. Чиновник рассказал, что в результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в населенный пункт, на первом этаже которой была автомойка. Взрывная волна выбила окна, повредила крышу и гараж в двух частных домах. Кроме того, пострадали три автомобиля.

По предварительной информации, двое мужчин с серьезными осколочными ранениями головы, рук и переломами госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще одна женщина ранена осколками в бедро и предплечье, но ее жизнь вне опасности.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Курской области ВСУ, по предварительной информации, нанесли удар из РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS по гостинице и автомойке Рыльска. Как уточнялось, местные жители начали разбирать завалы, под которыми могут оставаться пострадавшие.

Ранее дрон ВСУ ударил по памятнику советским летчикам в Курской области.