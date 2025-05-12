Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 440 солдат в зоне действий «Центра»

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки потеряли более 440 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Центр». Об этом говорится в сводке Минобороны РФ в Telegram-канале.

В публикации говорится, что на линии боевого соприкосновения российские бойцы нанесли поражение формированиями пяти механизированных, егерской и двум штурмовым бригадам ВСУ, а также солдатам морской пехоты и двум бригадам национальной гвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой народной республики.

Кроме того, в ходе решительных и наступательных действий российской группировки был освобожден населенный пункт Котляровка.

В сводке МО также говорилось, что подразделения группировки войск ВС РФ «Запад» улучшили тактическое положение в зоне СВО.

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