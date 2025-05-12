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В Минобороны отчитались об ударах ВС РФ по военным аэродромам и складам ВСУ

МО: ВС РФ за сутки поразили пункты временной дислокации ВСУ в 129 районах
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) за сутки поразили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 129 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил (ВС) России. Кроме пунктов временной дислокации оказались поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады с боеприпасами и БПЛА противника.

До этого Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотников в зоне СВО. По данным ведомства, российские военные сбили их при помощи FPV-дронов.

Всего во время этой атаки были уничтожены 16 БПЛА противника различных классов. Среди них были беспилотники Flyeye, «Фурия», «Лелека-100» и другие.

11 мая подразделения ВС РФ нанесли удар по цеху ВСУ, где ремонтировали самолеты. Также российская авиация, артиллерия и ракетные войска атаковали склад с безэкипажными катерами, хранилища боеприпасов и места размещения бойцов ВСУ в 80 районах зоны СВО.

Ранее в Британии сообщили о муляжах, которые используют ВСУ вместо настоящей техники.

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