Российское министерство обороны показало кадры уничтожения 16 украинских БПЛА в зоне СВО, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены с помощью FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Отмечается, что были уничтожены 16 аппаратов ВСУ различных классов. Среди них были беспилотники Flyeye, «Фурия», «Мара», «Гор», «Лелека-100», Shark-M, «Домаха».

До этого глава российской администрации Купянского района Александр Капленко сообщал, что ВСУ с помощью беспилотников ударили по красным знаменам Победы, которые вывесили в подконтрольных России районах Харьковской области ко Дню Победы.

Чиновник уточнил, что три украинских дрона ударили по памятнику в селе Пески, на котором было установлено красное знамя Победы. По его словам, в результате атаки монумент получил повреждения.

10 мая временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал памятник советским летчикам.

Ранее США потребовали 30-дневного прекращения огня на Украине.