Минобороны: ВС РФ атаковали цех по ремонту самолетов и склады боеприпасов ВСУ

Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки поразили несколько объектов украинской армии, включая цех по ремонту самолетов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо цеха, российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по складу с безэкипажными катерами, хранилищам боеприпасов, а также местам размещения бойцов ВСУ в 80 районах зоны СВО.

В ночь на 11 мая прекратило действовать перемирие, объявленное Россией. По данным Минобороны РФ, украинские войска 14 043 раза нарушили режим прекращения огня.

Оборонное ведомство утверждает, что ВСУ 4011 раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, также применялись реактивные системы залпового огня. Кроме того, украинская армия осуществила 9918 ударов и сбросов боеприпасов с дронов.

До этого сообщалось, что одна из группировок ВСУ пропала без вести возле российской границы.

Ранее в Британии сообщили о муляжах, которые используют ВСУ вместо настоящей техники.