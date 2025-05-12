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ВСУ ударили по памятникам со знаменами Победы в Харьковской области

РИА: дроны ВСУ атаковали памятники со знаменами Победы в Харьковской области
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Violeta Santos Moura/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных России районах Харьковской области ко Дню Победы. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.

«Произошел опять очередной инцидент у нас», — сказал он.

Чиновник уточнил, что три украинских дрона ударили по памятнику в селе Пески, на котором было установлено красное знамя Победы. По его словам, в результате атаки монумент получил повреждения.

Капленко добавил, что украинские военнослужащие «очень сильно реагируют на красный флаг».

10 мая временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал памятник советским летчикам. По его словам, речь идет о памятнике советским летчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Монумент находится в поселке Коммунар Беловского района.

Как заявил врио главы региона, памятник, который не является военной целью и не представляет никакой угрозы для людей, был поврежден.

Ранее сообщалось, что украинский дрон в День Победы атаковал здание правительства Белгородской области.

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