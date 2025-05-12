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Военкоры рассказали о превратившихся в мумии бойцах ВСУ в Курской области

RusVesna: брошенные в Курской области тела бойцов ВСУ превратились в мумии
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Roman Chop/AP

В Курской области брошенные тела бойцов ВСУ превратились в мумии, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, видны высохшие тела украинских военных. Авторы канала пишут, что брошенные тела бойцов ВСУ лежат в опорных пунктах по всему региону.

До этого РИА Новости сообщало, что большое количество тел погибших военных Вооруженных сил Украины остается возле государственной границы в Курской области.

По информации агентства, эти украинские военные были ликвидированы в ходе боестолкновения с российскими десантниками.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. В свою очередь, глава государства выразил уверенность, что благодаря этому у российских войск появились возможности для успешных действий на других участках фронта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил роль военных КНДР в освобождении Курской области.

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